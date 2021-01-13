لبنان

عشية الإقفال العام... عدّاد كورونا يحلّق!

Lebanon 24
13-01-2021 | 19:14
A-
A+
Doc-P-784015-637461620642125075.jpg
Doc-P-784015-637461620642125075.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 4988 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان و 35 حالة وفاة.
 
وجاء في التقرير:
 
 
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: 35 حالة وفاة و4988 إصابة كورونا جديدة في لبنان
lebanon 24
13/01/2021 21:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
عراجي: الأطر القانونية والطبية وضعت في هذا القانون ولبنان بحاجة الى ١٢ مليون جرعة من لقاح كورونا ولبنان سيتعامل في المرحلة المقبلة مع عدة شركات مصنعة للدواء وجلسة للمجلس النيابي في الساعات المقبلة لإقراره
lebanon 24
13/01/2021 21:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
3 لقاحات ضد كورونا ستؤمن للبنانيين.. هذه التفاصيل
lebanon 24
13/01/2021 21:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رقم قياسي لعدد وفيات كورونا في لبنان... كم بلغ عدد الإصابات؟
lebanon 24
13/01/2021 21:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

كورونا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:56 | 2021-01-13
20:44 | 2021-01-13
20:43 | 2021-01-13
20:22 | 2021-01-13
20:19 | 2021-01-13
20:04 | 2021-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website