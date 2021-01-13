جنبلاط: انها معركة الوجود والبقاء!

غرد رئيس حزب التقدمي الاشتراكي عبر حسابه الخاص على تويتر قائلاً: "هل هناك من مانع قانوني او سياسي بالاسراع في استيراد اصناف الvaccine المتعددة التي اعتمدت في غالب الدول لمواجهة التفشي الجنوني للوباء المتربص بالمواطن اللبناني واللاجئين والمقيمين من عمالة اجنبية .فلنترك كل الخلافات جانبا انها معركة الوجود والبقاء"