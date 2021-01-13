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لبنان
الحريري التقت وفدا قياديا من حماس بركة: لن نسمح باستخدام مخيماتنا صندوق بريد لأحد
Lebanon 24
13-01-2021
|
19:53
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التقت رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية النائبة بهية الحريري في مجدليون وفدا قياديا من حركة "حماس" ضم عضو مكتب العلاقات العربية في الحركة علي بركة، نائب المسؤول السياسي في لبنان جهاد طه، مسؤول العلاقات اللبنانية ايمن شناعة، ومسؤول العلاقات العامة خالد اسماعيل، وجرى البحث في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات والتهديدات وعمليات الاستيطان الاسرائيلية والمحاولات المستمرة من قبل العدو الصهيوني لتهويد القدس. كما تم التطرق الى المستجدات على الساحة الفلسطينية، الى جانب الوضع في المخيمات الفلسطينية في لبنان من جوانبه كافة ولا سيما الجانب الصحي في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا.
اثر اللقاء قال بركة: "تشرفنا اليوم كوفد من قيادة حركة حماس بزيارة السيدة بهية الحريري، وبحثنا معها الوضع الفلسطيني بشكل عام اطلعناها على الوضع الفلسطيني العام والتوافق الفلسطيني على اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خلال ستة اشهر، حيث هناك توافق بين الفصائل الفلسطينية وخصوصا بين حركتي حماس وفتح، وان شاء الله الأمور تسير على ما يرام وتتحقق الوحدة الوطنية الفلسطينية وندخل في مرحلة جديدة لمواجهة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس ومواجهة كل المشاريع الأميركية الصهيونية التي تستهدف قضية فلسطين".
واضاف: "وتطرقنا الى الأوضاع على الساحة الفلسطينية في لبنان وفي المخيمات وخصوصا في منطقة صيدا وشكرنا السيدة بهية على ما تقدمه في الجانب الصحي تحديدا لأبناء الشعب الفلسطيني في لبنان لمواجهة وباء كورونا. واكدنا حرصنا على السلم الأهلي في لبنان ودعمنا لوحدته وامنه واستقراره وعلى رفضنا لأية محاولات مشبوهة لإستخدام المخيمات الفلسطينية لضرب استقرار لبنان. فنحن ولبنان في مركب واحد وحريصون على امن لبنان واستقراره ولن نسمح بأن تستخدم مخيماتنا صندوق بريد لأحد، فهذه المخيمات هي محطات نضالية على طريق العودة الى فلسطين".
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