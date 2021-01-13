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لبنان
الحريري الى ابو ظبي
Lebanon 24
13-01-2021
|
20:01
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أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأن الرئيس المكلف سعد الحريري توجه اليوم إلى أبو ظبي.
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