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لبنان
"الأحرار": وزارتا الصحة والمالية مطالبتان بتقديم كل الدعم إلى المستشفيات
Lebanon 24
13-01-2021
|
20:04
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تمنى المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي إلكترونيا برئاسة رئيس الحزب دوري شمعون، "الصحة والعافية لجميع اللبنانيين في هذه الفترة الصعبة التي نواجه فيها وباء كورونا"، موجها "تحية شكر وتقدير لجميع العاملين في القطاع الصحي الذين يخوضون معركة مصيرية للمحافظة على أرواح المواطنين".
وطالب "وزارتي الصحة العامة والمالية بتقديم كل الدعم اللازم إلى المستشفيات كي تستمر في أداء واجبها الإنساني في هذه الظروف الاستثنائية ومعالجة فورية لمشكلة فقدان الأدوية من الصيدليات والتحضير بشكل فوري وجدي وشفاف لمرحلة تأمين لقاحات الوباء".
وناشد "الوزارات المعنية تطبيق القانون كاملا في ما يخص الإقفال التام بدءا من نهار الغد"، لافتا إلى أن "الحكومة الحالية، كما سابقاتها، أثبتت عن فشل كبير في إدارة شؤون الناس وفي بسط سيادتها في مختلف الملفات، والمطلوب منها اليوم، ولو لمرة في التاريخ، أن تبسط سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، ومن دون استثناء، في ما يتعلق بموضوع الحجر الصحي، ففي ذلك مسألة حياة أو موت".
وعن انفجار مرفأ بيروت، نوه بـ"قرار محكمة التمييز الذي أتاح للقاضي فادي صوان استئناف التحقيق بعد طلب بعض الوزراء السابقين، ممن طالهم الاستدعاء، تنحية القاضي صوان ونقل الملف إلى قاض آخر".
وفي هذا الإطار، وجه "تحية دعم إلى القضاء اللبناني"، داعيا إياه إلى "الاستمرار في نهج مواجهة التدخلات السياسية، فقبل أن تخرج السياسة من قاعة المحكمة، لن تدخل إليها العدالة".
وعن الوضع السياسي، سأل المجتمعون من جديد "قوى الأمر الواقع تشكيل حكومة من الإختصاصيين المستقلين بشكل فوري، والتوقف عن الاتهامات المتبادلة التي لا تقدم أي نتيجة، ولا تليق باللبنانيين ولا بالمرحلة التي يمر بها لبنان".
المصدر: الوكالة الوطينة
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