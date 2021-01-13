فوج إطفاء بيروت يسعف شخصاً أصيب جراء تعرضه للاعتداء من مجهولين

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، انه "في تمام الساعة 16:55 من تاريخ اليوم الاربعاء الواقع فيه 13-1-2021، وردت الى غرفة عمليات فوج اطفاء بيروت مكالمة هاتفية تفيد عن اصابة أحد الاشخاص جراء اعتداء وقع عليه من قبل مجهولين في منطقة الجناح قرب أحد المصارف في المنطقة، على الفور توجهت فرقة الاسعاف والانقاذ من الفصيلة الاولى في القطاع الاول الى مكان الحادث وفور وصولها شاهدت المصاب على الارض مضرجاً بدمائه. بالسرعة اللازمة و بالطرق الفنية المطلوبة عمل عناصر الفرقة على إسعافه وتم نقله الى مستشفى الزهراء لتلقي العلاج".