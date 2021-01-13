لبنان

في حال ضرورة الانتقال خلال فترة الإقفال... إليك الإجراءات المطلوبة

Lebanon 24
13-01-2021 | 20:22
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ترأس الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر اجتماع اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث الذي عقد مساء اليوم في السرايا الحكومية، حيث تم شرح آلية الاستحصال على تصريح لكل من يريد الخروج والإنتقال خلال فترة الإقفال العام الممتدة من 14 إلى 25/1/2021 من خارج الفئات المستثناة.

وقال اللواء الاسمر بعد الاجتماع: "تسهيلا لأمور المواطنين غير المشمولين بقرار الاقفال العام، وضعت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة لمجلس الوزراء آلية جديدة لأخذ الموافقة قبل الخروج من المنزل للأشخاص المذكورين اعلاه، لأسباب ضرورية عبر رسائل نصية ورابط إلكتروني الذي سيوزع على كافة المواطنين، ابتداء من صباح غد الخميس تاريخ بدء الاقفال العام. ولذلك نطلب التعاون التام من جميع المواطنين، والتقيد والتدابير والإجراءات التي تم تعميمها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني لرئاسة مجلس الوزراء".

لقراءة تفاصيل آلية الاستحصال على اذن الانتقال خلال فترة الاقفال العام، اضغط هنا
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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