الدخول ممنوع الى مخيم عين الحلوة... هذا ما يجري

رفع الجيش اللبناني على حواجزه العسكرية عند مداخل مخيم عين الحلوة لافتات كتب عليها"يمنع الدخول والخروج من والى المخيم اعتبارا من تاريخ ١٤ كانون الثاني ٢٠٢١ وحتى اشعار اخر".

وقد أبلغ الجيش اللبناني القوى السياسية الفلسطينية والقوة المشتركة واللجان الشعبية، ان ما يسري على اللبناني يسري على الفلسطيني لجهة حظر التجول او الاستثناءات بحيث يمنع الحركة من والى المخيم.