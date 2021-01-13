لبنان

عشية بدء الطوارئ الصحية... بيان تحذيري من قوى الأمن

Lebanon 24
13-01-2021 | 20:56
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبـة العلاقـات العامــة

البـلاغ التالــي:

أصدرت وزارة الدّاخليّة والبلديّات مذكّرة بتاريخ 12-1-2021، بناء على التّعميم الصّادر عن رئاسة مجلس الوزراء، المُتعلّق بالإقفال العامّ اعتباراً من السّاعة 5.00 من يوم الخميس 14/1/2021 ولغاية السّاعة 5.00 من يوم الإثنين 25/1/2021 من ضمن إجراءات التّعبئة العامّة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لذلك:

تُذكّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي المواطنين، بضرورة الالتزام بالقرار حرصًا على سلامتهم ولحمايتهم من الآثار السلبيّة التّي من الممكن أن تُصيبهم جرّاء التقاطهم للعدوى. وهي ستتشدّد بملاحقة المُخالفين وفق المادّتين /770/ و/604/ من قانون العقوبات.
يتوجّب على الأشخاص المُستثنين وغير المُستثنين إبراز الرّسالة النصيّة -التّي أتاحت لهم التنقّل-على هواتفهم الخليويّة بعد الدّخول إلى الموقع الإلكتروني covid.pcm.gov.lb وملء الاستمارة، أو إرسال رسالة نصيّة على الرّقم 1120.
 سيتمّ تنظيم محاضر ضبط بحقّ كلّ من لم تكُن بحوزته الرّسالة، ومن لم يتقيّد بمضمونها لجهة عدم الالتزام بالوقت وبالمكان المسموح التوجّه إليه.
تؤكّد قوى الامن الدّاخلي أنّ دور المواطنين جوهريّ في هذه الظروف الاستثنائيّة التّي تمرّ بها البلاد، وإنّ تعاونهم والتزامهم يؤدّي إلى الحدّ من سرعة انتشار الوباء. وتطلُب منهم عند رصد أيّ مُخالفة الاتصّال بغرف العمليّات على الرقم 112، أو إرسال رسالة موثّقة عبر مواقع التّواصل الاجتماعي العائدة لها.
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