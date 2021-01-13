لبنان

سيفتتح الخميس...السعودي زار مستشفى دلاعة في صيدا متفقداً القسم المستحدث لكورونا

Lebanon 24
13-01-2021 | 21:22
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 زار رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي مستشفى دلاعة في صيدا متفقدا قسم العناية الفائقة المخصص والمستحدث لكورونا، الذي سيتم افتتاحه ظهر غد برعاية وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن ، حيث كان في إستقباله صاحب المستشفى الدكتور هشام دلاعة، مديرها شريف دلاعة ، مدير أنظمة الجودة الدكتور عبدو حماده والطاقم الطبي والإداري والتمريضي.

ورافق السعودي عضو المجلس البلدي الدكتور عبدالله كنعان، مدير غرفة إدارة الأزمات والكوارث في مجلس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، مستشار السعودي المهندس محمد الزين.

واستمع السعودي خلال اللقاء لشرح مفصل من الدكتور دلاعة والدكتور حماده لما يحتويه القسم المستحدث والخاص لمرضى كورونا والذي يضم 12 سريرا للعناية منها 5 أسرة مجهزة للعناية الفائقة ، إضافة لغرفة عمليات للولادة ، وغرفة مراقبة بأحدث الأجهزة المتطورة للإطلاع على حالة المريض وتطور وضع سائر المرضى خلال تلقيهم العلاج، وغير ذلك من المواصفات الطبية الحديثة والعالمية.

من جهته نوه السعودي ب " الجهود التي بذلتها إدارة المستشفى من أجل إنجاز هذا القسم سيما وأن تفاقم جائحة كورونا يجعل منه حاجة ملحة تنضم للجهود المبذولة لمكافحة هذا الوباء وتوفير العلاج للمرضى وبخاصة للحالات المتقدمة، متمنيا " السلامة للفريق الطبي والشفاء للمرضى والخلاص للبنان وللبشرية جمعاء من هذا الوباء".
المصدر: الوكالة الوطنية
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