حنكش : بوحدتنا وتضامننا ننتصر

غرد النائب المستقيل الياس حنكش عبر حسابه على "تويتر" : "من المرات القليلة بتاريخنا يللي منكون فيه كلنا موحدين لمواجهة اخطر عدو للانسانية بالقرن21، فيروس كورونا..‏بس اكيد بوحدتنا وتضامننا الاجتماعي مننتصر، وبعد الانتصار مفروض نكفي إيد وحدة لمواجهة كل الاخطار والتحديات علينا!الله يحمي الكل ".وارفق التغريدة بهاشتاغ: #خليك_بالبيت