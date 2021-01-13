دياب يطلب من وهبي تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن اختطاف الراعي حسن قاسم زهرة

تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قضية اختطاف الراعي اللبناني حسن قاسم زهرة من قبل العدو الإسرائيلي في محلة بسطرة ـــ كفرشوبا إلى داخل الاراضي المحتلة، وطلب من وزير الخارجية شربل وهبي تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الاعتداء الإسرائيلي الجديد، الذي يشكل خرقا اسرائيليا مستمرا لقرار مجلس الامن 1701.