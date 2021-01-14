لوحظ اختفاء غالبية وزراء التصريف عن المشهد، بصورة كلية، لأسباب بالغة الغموض، لجهة الجهات التي تشغل عملهم في الوزارات التي يفترض تصريف أعمالها، وفق أسرار "اللواء".