لبنان

اختفاء غالبية وزراء التصريف

Lebanon 24
14-01-2021 | 00:04
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لوحظ اختفاء غالبية وزراء التصريف عن المشهد، بصورة كلية، لأسباب بالغة الغموض، لجهة الجهات التي تشغل عملهم في الوزارات التي يفترض تصريف أعمالها، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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