الحريري يرد على عون بتمسّكه بالتكليف

أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن أنه "مصمم على الاستمرار في مهمته"، كما أبلغت أوساط سياسية بارزة "السياسة"، مشيرة إلى أن "الحريري الذي يعلم تماماً أن غاية رئيس الجمهورية ميشال عون من تسريب الفيديو المهين، دفعه إلى الاعتذار، إلا أن النتيجة لم تكن كما تمنى فريق العهد، وإنما ما حصل دفع الرئيس المكلف إلى التمسك أكثر بمهمة التكليف، ولو طال الأمر شهوراً عدة".وقالت إن "المواجهة ستكون قاسية بين الرئيسين عون والحريري في المرحلة المقبلة، وأن من سيدفع الثمن هو الشعب اللبناني كالعادة، في ظل استبعاد أي تأليف للحكومة في وقت قريب، بعدما وصلت الأمور بين الرجلين إلى نقطة اللاعودة".وكشفت معلومات لـ"السياسة"، أن "حزب الله” ليس بعيداً من طروحات باسيل حول ضرورة الذهاب نحو مؤتمر تأسيسي، سعياً من أجل تغيير النظام، وهذا مطلب قديم لدى الحزب الذي يريد السير باتجاه المثالثة التي يعمل لها منذ وقت طويل، مشددة على أن "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" أزالا هذه المرة القناع، وكشفا بصريح العبارة سعيهما للانقلاب على اتفاق الطائف الذي عارضه الرئيس عون بشراسة عند ولادته في العام 1989".