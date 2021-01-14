لبنان

العدو يطلق الراعي زهرة اليوم.. هذا ما كان بجوزته أثناء اختطافه

Lebanon 24
14-01-2021 | 06:12
A-
A+
Doc-P-784122-637462016672749250.jpeg
Doc-P-784122-637462016672749250.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب علي عميص في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " العدو يطلق الراعي زهرة اليوم": "حتى ليل أمس، كان آخر المستجدات في قضية اختطاف الراعي اللبناني حسن زهرة من مزرعة بسطرة، عصر الإثنين الماضي، أن العدو الاسرائيلي سيطلق سراحه اليوم من معبر رأس الناقورة بالتنسيق مع قوات اليونيفل، بحسب مصدر أمني. وكانت الاتصالات قد نشطت بين الجيش واليونيفل لتأمين تحرير زهرة الذي اقتاده جنود العدو من مزرعة بسطرة المحررة في خراج كفر شوبا بينما كان يرعى قطيعه. بالقوة، سحب الجنود الشاب الى موقع زبدين المعادي.
وادّعى جيش العدو أن زهرة كان يحمل جهازاً و يُعد لزرع عبوة عند الحدود. وفي هذا الإطار، كان لافتاً ما ورد في بيان قيادة اليونيفل من أنها «ستفتح تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث، بما في ذلك المكان الدقيق الذي تم فيه اعتقال الرجل». إلا أن مصدراً أمنياً لبنانياً نفى أن يكون زهرة بحوزته شيء سوى هاتفه الخاص.
ولليوم الثاني على التوالي، حاز وسم «بدنا حسن زهرة» انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي تضامناً مع الراعي وعائلته وأهالي كفرشوبا وشبعا الذين اعتادوا إرهاب العدو". 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2021-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2021-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:51 | 2021-01-14
06:46 | 2021-01-14
06:40 | 2021-01-14
06:38 | 2021-01-14
06:33 | 2021-01-14
06:29 | 2021-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website