14
o
بيروت
18
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الطريق طويل للحصول على 12 مليون جرعة: المجلس النيابي "يشرّع" لقاح "كورونا"
Lebanon 24
14-01-2021
|
06:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت صحيفة "الأخبار": الطريق القانونية عُبّدت أمام البدء بالحصول على لقاحات كورونا. يوم الجمعة ستعفي الدولة الشركات المنتجة للقاح من أي مسؤولية عن المضاعفات التي يمكن أن تنشأ جرّاء الحصول على اللقاح. لجنة الصحة أفتت بإنشاء لجنة تتولى درس الاعتراضات والتعويضات المحتملة. بعد ذلك لا يبقى سوى البدء بتسلم الكميات المتفق عليها. الدفعة الأولى ستصل من فايزر في الأسبوع الأول من شباط، على أن تليها دفعات لاحقة من شركات أخرى، لكن الطريق ستكون طويلة للحصول على 12 مليون جرعة.
السبت الماضي عقدت لجنة الصحة النيابية اجتماعاً عن بعد للبحث في نص قانوني يجيز الحصول على لقاحات كورونا، والجمعة المقبل تنعقد الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره. القانون لا مثيل له في لبنان. لذلك، كانت الحاجة ماسة إلى الاستعانة بتجارب دول أخرى لديها تشريعات تجيز اختصار المهل المطلوبة لاعتماد أدوية أو لقاحات تُنتج حديثاً في الحالات الطارئة.
عادة، تحصل الشركات المعنية على موافقة مبدئية لتسويق منتجها. بعد ذلك تعمد منظمة الصحة العالمية إلى مراقبة فعالية اللقاح وتأثيره على الناس لفترة تصل إلى سنتين، قبل أن تعطي موافقتها النهائية على استعماله. قبل الموافقة النهائية تكون الشركات حذرة في تسويق منتجها، وتكون مسؤولة عن أي تبعات لتوزيع منتجها على الجمهور، وأبرزها احتمال أن يلجأ بعض المتضررين أو من واجهوا عوارض جانبية خطرة إلى القضاء طلباً للتعويض.
في حالات الطوارئ والأوبئة، كما هي الحال راهناً، يصبح اللجوء إلى الطرق التقليدية في ترخيص الأدوية واللقاحات مكلفاً على البشرية. كان المطلوب اختصار الطريق نحو ترخيص استعمال المنتجات التي لم يكتمل مسار ترخيصها الروتيني. لكن الشركات ليست هي المصرّة على السرعة، فهي لا يمكن أن تتحمل مسؤولية قرار كهذا، نظراً إلى تداعياته الكبيرة، ولا سيما المادية منها. لذلك، فإن الحكومات المستعجلة بدء حملات التلقيح هي التي يفترض أن تتحمل مسؤولية قراراتها. في أميركا أو أوروبا، هذا الأمر لا إشكال فيه. القوانين تسمح في حال قررت الحكومة البدء باستعمال اللقاح أن تتحمل هي المسؤولية المادية والمعنوية لا الشركات. في الأساس، معظم الدول هي التي دعمت جهود الشركات لإيجاد لقاحات لوباء كورونا، وكانت تدرك أنها يجب أن تعطيها إذناً طارئاً لتسويقه، وعلى مسؤوليتها، خاصة أن شركات التأمين ترفض التأمين لمن يحصلون على أدوية أو لقاحات غير حائزة ترخيصاً طويل الأمد.
في لبنان، كما كثير من البلدان، لم يعالج التشريع هذه الثغرة. إن حصل شخص على لقاح «فايزر»، على سبيل المثال، حتى لو رخّصته وزارة الصحة، فإن الشركة المصنّعة ستكون مسؤولة قانونياً عن أي عوارض جانبية أو أخطاء مرتكبة. وبما أن قرار البدء باستعمال اللقاح تتخذه كل دولة في إطار سيادتها، اشترطت «فايزر»، قبل تسليم اللقاح إلى لبنان، صدور تشريع يحميها قانونياً، أسوة بما يحصل في بلدان أخرى. الشركة لا تطلب هذا فحسب، بل تطلب تحديد القانون للجهة المسؤولة عن التعويضات في حال وجودها.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.
المصدر: الأخبار
تابع
الأكثر قراءة
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
09:22 | 2021-01-13
13/01/2021 09:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
23 قتيلا بغارات إسرائيلية على مواقع للحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" شرقي سوريا فجرا
Lebanon 24
23 قتيلا بغارات إسرائيلية على مواقع للحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" شرقي سوريا فجرا
10:00 | 2021-01-13
13/01/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد اعتراض تصوير مسلسل كارين رزق الله يتفاعل.. ما علاقة "ثورة 17 تشرين؟" (فيديو)
Lebanon 24
مشهد اعتراض تصوير مسلسل كارين رزق الله يتفاعل.. ما علاقة "ثورة 17 تشرين؟" (فيديو)
12:40 | 2021-01-13
13/01/2021 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تفعل الكويت مع مواطني الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل؟
Lebanon 24
ماذا تفعل الكويت مع مواطني الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل؟
11:00 | 2021-01-13
13/01/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشرات مفاجئة في الغارات الاخيرة على سوريا
Lebanon 24
مؤشرات مفاجئة في الغارات الاخيرة على سوريا
10:30 | 2021-01-13
13/01/2021 10:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:51 | 2021-01-14
عون لم ينطق بالكفر.. الأجواء تتجاوز "أزمة الفيديو"!
06:46 | 2021-01-14
نجل حسن بالمستشفى بعد تفاقم عوارض كورونا.. إليكم تفاصيل وضعه الصحي
06:40 | 2021-01-14
عون والحريري.. وصلا إلى "الطلاق"؟!
06:38 | 2021-01-14
"استفاق" لبنان في شكواه الى مجلس الأمن اليوم.. هل من جديد يستدعي هذه الخطوة؟
06:33 | 2021-01-14
أيام تفصلنا عن وصول بايدن.. حبس أنفاس وديبلوماسي اميركي يسخر من باسيل
06:29 | 2021-01-14
فاعليات جنوبية توقفّت عند عودة مدير مكتب مرجع سياسي بارز الى مقره
فيديو
بفوزٍ "مُؤجّل" على "إشبيلية".. "أتلتيكو مدريد" يبتعد في صدارة "الليغا"!
Lebanon 24
بفوزٍ "مُؤجّل" على "إشبيلية".. "أتلتيكو مدريد" يبتعد في صدارة "الليغا"!
23:00 | 2021-01-13
14/01/2021 07:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Lenovo" تكشف عن تحفتها التقنية.. 3 أجهزة بواحد! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Lenovo" تكشف عن تحفتها التقنية.. 3 أجهزة بواحد! (فيديو)
15:00 | 2021-01-13
14/01/2021 07:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"روبين هود" بقبضة الشرطة.. يسرق لاقتناء السيارات الفاخرة ومساعدة الفقراء! (فيديو)
Lebanon 24
"روبين هود" بقبضة الشرطة.. يسرق لاقتناء السيارات الفاخرة ومساعدة الفقراء! (فيديو)
21:00 | 2021-01-12
14/01/2021 07:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact