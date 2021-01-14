14
o
بيروت
18
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
توزيع أدوار؟
Lebanon 24
14-01-2021
|
06:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواقف تصعيدية مستغربة بعد خطاب مد يد من حليف في الفريق السياسي نفسه، ما يوحي بتوزيع أدوار بينهما، بحسب "الأنباء".
مواضيع ذات صلة
"مفتاح" لكثير من الأسرار: لبناني الأصل مهندس علاقات فنزويلا بتركيا وإيران قريباً بقبضة أميركا
Lebanon 24
"مفتاح" لكثير من الأسرار: لبناني الأصل مهندس علاقات فنزويلا بتركيا وإيران قريباً بقبضة أميركا
14/01/2021 07:18:49
14/01/2021 07:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان حصل على قرض بقيمة 246 مليون دولار .. كيف سيتمّ استخدامه ومن سيراقب صرف الأموال؟
Lebanon 24
لبنان حصل على قرض بقيمة 246 مليون دولار .. كيف سيتمّ استخدامه ومن سيراقب صرف الأموال؟
14/01/2021 07:18:49
14/01/2021 07:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"استفاق" لبنان في شكواه الى مجلس الأمن اليوم.. هل من جديد يستدعي هذه الخطوة؟
Lebanon 24
"استفاق" لبنان في شكواه الى مجلس الأمن اليوم.. هل من جديد يستدعي هذه الخطوة؟
14/01/2021 07:18:49
14/01/2021 07:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 30 ألف إصابة في "الأسبوع الأسود": لبنان الأول عربياً في انتشار كورونا
Lebanon 24
أكثر من 30 ألف إصابة في "الأسبوع الأسود": لبنان الأول عربياً في انتشار كورونا
14/01/2021 07:18:49
14/01/2021 07:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
أسرار
تابع
الأكثر قراءة
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
09:22 | 2021-01-13
13/01/2021 09:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
23 قتيلا بغارات إسرائيلية على مواقع للحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" شرقي سوريا فجرا
Lebanon 24
23 قتيلا بغارات إسرائيلية على مواقع للحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" شرقي سوريا فجرا
10:00 | 2021-01-13
13/01/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد اعتراض تصوير مسلسل كارين رزق الله يتفاعل.. ما علاقة "ثورة 17 تشرين؟" (فيديو)
Lebanon 24
مشهد اعتراض تصوير مسلسل كارين رزق الله يتفاعل.. ما علاقة "ثورة 17 تشرين؟" (فيديو)
12:40 | 2021-01-13
13/01/2021 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تفعل الكويت مع مواطني الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل؟
Lebanon 24
ماذا تفعل الكويت مع مواطني الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل؟
11:00 | 2021-01-13
13/01/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشرات مفاجئة في الغارات الاخيرة على سوريا
Lebanon 24
مؤشرات مفاجئة في الغارات الاخيرة على سوريا
10:30 | 2021-01-13
13/01/2021 10:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:13 | 2021-01-14
الحريري يشعر بإهانة كبرى.. بيت الوسط في ذروة الغليان
06:51 | 2021-01-14
عون لم ينطق بالكفر.. الأجواء تتجاوز "أزمة الفيديو"!
06:46 | 2021-01-14
نجل حسن بالمستشفى بعد تفاقم عوارض كورونا.. إليكم تفاصيل وضعه الصحي
06:40 | 2021-01-14
عون والحريري.. وصلا إلى "الطلاق"؟!
06:38 | 2021-01-14
"استفاق" لبنان في شكواه الى مجلس الأمن اليوم.. هل من جديد يستدعي هذه الخطوة؟
06:33 | 2021-01-14
أيام تفصلنا عن وصول بايدن.. حبس أنفاس وديبلوماسي اميركي يسخر من باسيل
فيديو
بفوزٍ "مُؤجّل" على "إشبيلية".. "أتلتيكو مدريد" يبتعد في صدارة "الليغا"!
Lebanon 24
بفوزٍ "مُؤجّل" على "إشبيلية".. "أتلتيكو مدريد" يبتعد في صدارة "الليغا"!
23:00 | 2021-01-13
14/01/2021 07:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Lenovo" تكشف عن تحفتها التقنية.. 3 أجهزة بواحد! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Lenovo" تكشف عن تحفتها التقنية.. 3 أجهزة بواحد! (فيديو)
15:00 | 2021-01-13
14/01/2021 07:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"روبين هود" بقبضة الشرطة.. يسرق لاقتناء السيارات الفاخرة ومساعدة الفقراء! (فيديو)
Lebanon 24
"روبين هود" بقبضة الشرطة.. يسرق لاقتناء السيارات الفاخرة ومساعدة الفقراء! (فيديو)
21:00 | 2021-01-12
14/01/2021 07:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact