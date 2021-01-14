لبنان

بعد إصابة مسؤول بازر بملف كورونا.. ما مصير اللقاح؟

Lebanon 24
14-01-2021 | 06:22
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بعد إصابة أحد أبرز المعنيين بتوقيع عقد استيراد لقاح فيروس كورونا، فهل يكون مصير هذا الاستحقاق على محك التأخير؟ بحسب ما تساءلت الأنباء. 
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