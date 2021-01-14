لبنان

سفير يتعرّض للتهديد!

Lebanon 24
14-01-2021 | 06:21
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تردّد أن سفير دولة إقليمية معنية بالوضع اللبناني تلقّى تهديدات فرضت عليه الحدّ من حركته، وفق ما ورد في "الجمهورية". 
المصدر: الجمهورية
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