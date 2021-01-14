لبنان

تعطيل وساطة مرجع روحي

Lebanon 24
14-01-2021 | 06:26
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تتعرّض وساطة مرجع روحي في قضية وطنية حسّاسة لمجموعة من التفسيرات الخاطئة بهدف تعطيلها قياساً على موقف صارم أعرب عنه في مواقف متتالية، بحسب "الجمهورية". 
المصدر: الجمهورية
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