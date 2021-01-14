تعطيل وساطة مرجع روحي

تتعرّض وساطة مرجع روحي في قضية وطنية حسّاسة لمجموعة من التفسيرات الخاطئة بهدف تعطيلها قياساً على موقف صارم أعرب عنه في مواقف متتالية، بحسب "الجمهورية".