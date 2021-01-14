لبنان

الحريري يشعر بإهانة كبرى.. بيت الوسط في ذروة الغليان

Lebanon 24
14-01-2021 | 07:13
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تبدو الصورة في بيت الوسط في ذروة الغليان والتأزّم، وهذا ما تعكسه الأوساط القريبة من الرئيس المكلّف، وخصوصاً انّ الفيديو المسرّب، أشعر الرئيس سعد الحريري وفريقه السياسي وبيئته بإهانة كبرى، يستحيل تمريرها.

 

وتلفت الاوساط، الى انّ ما تضمنّه الفيديو، يعبّر عن نهج معتمد منذ ما قبل تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة، ويسعى منذ ذلك الحين الى وضع العراقيل، ليس فقط على تعطيل تأليف الحكومة بحجج وذرائع واهية، بل لاستهداف الرئيس الحريري شخصياً ومحاولة اقصائه عن تشكيل الحكومة ودفعه الى الاعتذار، بهدف تكليف شخصية تكون طيّعة في يد النائب جبران باسيل.

 

المصدر: الجمهورية
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