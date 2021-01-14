لبنان

بلدية طرابلس واصلت تنظيف جدران مواقع أثرية في المدينة القديمة

Lebanon 24
14-01-2021 | 09:33
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واصلت ورش بلدية طرابلس وآلياتها، بالتعاون مع طلاب متطوعين من الجامعة اللبنانية، أعمال تنظيف المباني الاثرية من الاعشاب والنباتات في المدينة القديمة والأسواق الداخلية، بإشراف مباشر من رئيس البلدية الدكتور رياض يمق.

وتم تنظيف جدران المدرسة القادرية وخان العسكر ومتفرعاته، كما تم أمس الانتهاء من تنظيف واجهات خان المصريين بالكامل، حيث تفقد يمق الأشغال واطلع على حسن سير العمل.

وأوضح يمق ان "ورش البلدية باشراف مستشار الرئيس للشؤون الاثرية والسياحية هادي ملاح، ستعاود العمل لتنظيف سطح الخان الذي يحتاج إلى ورشة كبيرة لانجاز الاعمال والصيانة بعد اعداد دراسة خاصة، وذلك عندما تسمح ظروف الطقس والاجراءات المحددة في قرار الإغلاق التام للحد من انتشار فيروس كورونا".

وشكر "جهود عمال البلدية والطلاب المتطوعين من الجامعة اللبنانية الذين يعملون على تنظيف وترميم الجدران وصيانتها".
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