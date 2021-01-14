أكثر من سلالة من فيروس كورونا تغزو لبنان.. هذا ما كشفه مخباط

رأى الاختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور جاك مخباط أن من شان فترة الاقفال التام التي دخلنا بها اليوم أن تكسر الى حدّ قليل موجة تفشي كورونا ولكنها بالأغلب ستمكّن المستشفيات والقطاع الصحي من التقاط الأنفاس والبدء بالتجهيز الأوسع بانتظار وصول اللقاح.

وفي حديث الى "صوت كل لبنان" نفى مخباط أن يكون لبنان قد تأخر في عملية استيراد اللقاح لأنه كان من اول البلدان الذين تواصلوا مع شركة فايزر بعد نيل اللقاح الخاص بها الموافقة في بلد المنشأ، متوقعا ان تحل المشاكل القانونية حول عملية الاستيراد في جلسة مجلس النواب غدا وبدء وصول الدفعة الأولى من اللقاح أوائل شباط المقبل.

مخباط أكد ان أكثر من سلالة من فيروس كورونا تغزو لبنان من الأساس، مشيرا الى وجود عدد من الإصابات بالسلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا مؤخرا.