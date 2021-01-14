الجيش: زورق بحري إسرائيلي خرق المياه الإقليمية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه - البيان الآتي: "بتاريخ 13 /1/ 2021 ما بين الساعة 21.35 والساعة 21.37، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".