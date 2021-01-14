قطاع المرأة في تيار العزم يطلق أعماله لدعم المشاريع الصغيرة

نظم قطاع المرأة في تيار العزم لقاء جرى خلاله اعلان مشروع "online souks" لدعم التسويق للمشاريع الصغيرة الخاصة بالسيدات والشباب لعام 2021 و ذلك بمشاركة عدد من الناشطات في القطاع في مركز العزم الثقافي (بيت الفن) في طرابلس.

مسؤولة القطاع جنان مبيض سكاف أعلنت خلال اللقاء عن سلسلة من الأنشطة كانت بدأت منذ عام بهدف تأهيل قدرات الشباب وتشجيعهم على خلق مشاريع صغيرة تسهم في رفع مستواهم المعيشي في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها وبالتالي إرشادهم الى كيفية تأمين موارد لهذه المشاريع.

وشددت مبيض على الاستراتيجية التي من خلالها يقوم قطاع المرأة بدعم الشباب والتي تأتي ضمن خطة متكاملة ووفق الأصول العلمية.