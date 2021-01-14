لبنان

توقيف مطلوب بحقّه 39 مذكّرة عدلية وكان متوارياً عن الأنظار

Lebanon 24
14-01-2021 | 11:00
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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالـي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات العَمَلانيّة لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وتوقيف المطلوبين على جميع الأراضي اللبنانيّة.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها عناصر فصيلة عين زحلتا في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت من توقيف أحد المطلوبين للقضاء، ويدعى: م. ظ. (مواليد عام 1981، لبناني الجنسيّة)، وهو مطلوب للقضاء بموجب /39/ ملاحقة قضائية بجرائم: سرقة، تجارة أسلحة، إطلاق نار من سلاح حربي، وغيرها، وكان متوارياً عن الإنظار في المنطقة التي أوقف فيها، كونه من سكّان منطقة أخرى.

أودع الموقوف القضاء المختصّ، بناءً على إشارته.
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