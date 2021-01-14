لبنان

الضمان الاجتماعي في خدمة المواطنين طيلة فترة الإقفال العام

Lebanon 24
14-01-2021 | 11:06
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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، المذكرة الآتية: "استنادا إلى قرار الإغلاق الكامل الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وحيث أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونظرا لأهمية الدورالذي يلعبه من خلال تغطية ثلث الشعب اللبناني، وبخاصة في ظل هذه الأوضاع الصحية الصعبة التي تشهدها البلاد إثر تفشي وباء كورونا بشكل غير مسبوق وخطير، فقد تم استثناؤه من الإقفال العام.

 

وعليه أصدر الدكتور كركي مذكرة حملت الرقم الصادر 6 بتاريخ 13/1/2021 قضى بموجبها تأمين العمل في مكاتب ومديريات الصندوق على الشكل الآتي:

 

لا يسمح للمواطنين وأصحاب العمل الحضور الى مكاتب ومديريات الصندوق كافة.

 

 

تؤمن الموافقات الاستشفائية والطبية اللازمة بواسطة مندوبي المستشفيات والمراكز الطبية، عبر إرسالها بشكل يومي، إلى المكاتب المستثناة من الاقفال وهي الآتية: بعلبك، زحلة، حاصبيا، بنت جبيل، النبطية، صور، صيدا، شحيم، بيت الدين، طريق المطار، الغبيري، بيروت، بدارو، برج حمود ، جونيه، جبيل، البترون، شكا، زغرتا، طرابلس، حلبا.

 

الأطباء المراقبون سوف يحضرون بشكل يومي في المراكز المذكورة أعلاه وفي المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، كذلك المراقبون الإداريون فيها.

 

أما في ما يتعلق بمديريات ومصالح الصندوق، فقد أوكل الى كل من المديرين ورؤساء المصالح إعداد جداول مناوبة للمستخدمين للقيام بالأعمال الداخلية حصرا، وذلك حرصا منه على عدم تأخير معاملات المواطنين وأصحاب العمل.

 

من هنا، يشدد الدكتور كركي على جميع المستخدمين اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام تدابير الوقاية، وفقا لتعاليم وزارة الصحة العامة ولمذكرات إدارة الصندوق بهذا الخصوص، تحت طائلة اتخاذ العقوبات اللازمة عند الاقتضاء، كما يؤكد على أن الصندوق - إدارة ومستخدمين - هم على جهوزية دائمة لحماية أمن المواطنين المضمونين الصحي والاجتماعي".

 

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