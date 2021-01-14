"الكتائب" - عكّار: نحذّر من استمرار التفلّت الأمني وغياب الدولة





في عكّار عام 2021 لا قضاء ولا محاسبة بل شيخ صلح وتبويس لحى بانتظار جولة عنف جديدة. صدر عن إقليم عكار في حزب "الكتائب اللبنانية" البيان التالي: "يستمّر مسلسل الاشتباكات المسلحة في عكّار وآخرها في ببنين صباح اليوم، تارة بحلّة خلاف بين عائلات وتارة بحلّة سرقات واعتداءات وتبقى النتيجة واحدة: ضحايا أبرياء وخوف في نفوس أهالي القرى العكّاريّة، أما السبب الأوّل يبقى السلاح المتفلّت وغياب تام لأي مظهر من مظاهر سلطة الدولة.في عكّار عام 2021 لا قضاء ولا محاسبة بل شيخ صلح وتبويس لحى بانتظار جولة عنف جديدة.

في عكّار عام 2021 القوى الأمنيّة لا تداهم ولا تلقي القبض على مفتعلي الاشتباكات والمعتدين بل تستأذن "مرجعيّات" تحمي الزعران ليحضر أحدهم شكلياً أمام المحقّق بضمانة اخلاء سبيل سريع.



مرّة جديدة يطالب اقليم عكّار القضاء والقوى الامنية بإجراء تحقيقات شفّافة وتوقيف الفاعلين، كما يطالب الجهات المعنية بضبط السلاح المتفلّت.

يحذّر اقليم عكّار الكتائبي من ان استمرار التفلّت الأمني وغياب الدولة خاصة في ظل هذه الظروف السياسية والاقتصادية سيدخل المنطقة بنفق مظلم ويدفع ثمنه أولاً واخراً أبناء عكّار".