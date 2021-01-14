الصناعة ذكرت الصناعيين باعادة الأموال الناتجة من التصدير الى لبنان

أصدرت وزارة الصناعة البيان الآتي: "تتوجه وزارة الصناعة إلى الصناعيين العاملين في لبنان، بالشكر والتقدير لما يبذلوه من جهود تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وتشجعهم على زيادة العمل والانتاج والتمسك بأرضهم ووطنيتهم واقتصادهم، مشددة على وقوفها إلى جانبهم، خصوصا في هذه الظروف الصعبة. وتذكرهم، ولا سيما المصدرين منهم والمستثنين والمستفيدين من مشروع المئة مليون دولار لدعم استيراد المواد الأولية، أن عليهم أن يعيدوا الأموال والأرصدة الناتجة عن عمليات البيع في الأسواق الخارجية إلى لبنان، وذلك تعزيزا منهم لدورة الاقتصاد الوطني وحفاظا على الأمن المالي والنقدي".