محافظ بعلبك الهرمل يستنفر غرفة إدارة مخاطر الكوارث تحسباً للعاصفة

تزامناً مع وصول العاصفة، وضع محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر غرفة إدارة مخاطر الكوارث في محافظة بعلبك الهرمل على أهبة الاستعداد والجهوزية تحسباً لأي طارئ، بناءً على تقديرات مصلحة الأرصاد الجوية في شأن المنخفض الجوي المتوقع خلال الأسبوع الحالي.كما أكد على استنفار جميع الأجهزة المعنية من فرق عمل ومعدات لمواجهة الظروف المناخية المتوقعة.