لبنان

أبو فاعور: أحمل غجر والحايك المسؤولية القانونية عن سلامة المرضى في مستشفى راشيا

Lebanon 24
14-01-2021 | 13:04
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صدر عن عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور البيان الآتي:

"الحقد لا يقتل الا صاحبه وقريبا سيقتل عهده، ردا على اثارة موضوع ايصال الكهرباء الى مستشفى راشيا الحكومي، اصدرت اليوم كهرباء لبنان الخاضعة بمديرها التاريخي الناجح المتألق الرؤيوي كمال الحايك، وبقرار من سلطة الوصاية السياسية والحزبية عليه من "التيار الوطني الحر" الذي أنار لبنان بكهربائه وأفكاره ووزرائه المتعاقبين المضيئين قرارا انتقاميا، بفصل محطة تغذي بعض البيوت والمؤسسات في منطقة راشيا عن خط كهرباء الليطاني، وهي للعلم واحدة من المخالفات التي قامت بها كهرباء لبنان ووزارة الطاقة.

انا وبكل وضوح مع القرار رغم خلفيته الانتقامية ويجب تعميمه على كل الاستثناءات المعطاة في كل المناطق اللبنانية والمحميات الحزبية والسياسية.

إنني أحمل وزير الطاقة الحالي ريمون غجر ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المسؤولية القانونية عن سلامة المرضى في مستشفى راشيا الحكومي، وسيكون القانون الحكم بيننا، كما انني أكرر تحديهما بابراز لائحة الاستثناءات للمرسوم والقانون أمام الرأي العام اللبناني".
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