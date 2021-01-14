خدرها بعدما استدرجها الى منزله.. وإغتصبها!

ادعت امام مخفر بتغرين ه. م. (مواليد 1995) سورية الجنسية أنها تعرضت للإستدراج والإغتصاب.فبتاريخ 3/1/2021 اقدم المدعو ح. ح. على استدراجها الى منزله الكائن في بتغرين ليقوم بتصفيف شعرها كونه يعمل في مجال التزيين النسائي.ثم قدم لها مشروب العصير الذي تبين لاحقا انه كان يحتوي على مادة مخدرة وأجبرها على النوم ثم اغتصبها وقام بتصويرها.