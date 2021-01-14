لبنان

هكذا علقت وزيرة الدفاع على إطلاق سراح الراعي الذي خطف من قبل العدو

Lebanon 24
14-01-2021 | 14:16
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صدرعن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر اليبان الآتي:

"شكرت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، الجهود والإتصالات التي قامت بها قيادة الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لإطلاق سراح المواطن حسن قاسم زهرة (مهنته راعي) والذي تم خطفه من قبل العدوالإسرائيلي في محلة بسطرة - كفرشوبا بتاريخ 2021/1/12
وإعتبرت الوزيرة عكر أن إستمرار الخروقات من قبل العدو الإسرائيلي للبنان، براً وبحراً وجواً، تشكل إنتهاكاً لقرار مجلس الأمن 1701، كما شكل خطف المواطن اللبناني حسن قاسم زهرة إعتداءً صارخاً وإنتهاكاً لحقوق الإنسان وإصراراً على الإستمرار بالأعمال العدوانية تجاه لبنان وسيادته.

وطالبت وزيرة الدفاع المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، على حمل إسرائيل الإلتزام بتطبيق القرارات الدولية، ووقف الإعتداءات المتواصلة على المواطنين والأراضي والأجواء اللبنانية".
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