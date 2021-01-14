أصاب نفسه بطلق ناري في رجله عن طريق الخطأ

حصل اشكال في سد البوشرية بين شخصين يستقلان "فان" نوع نيسان من جهة وبين اربعة اشخاص يستقلون دراجتين ناريتين حيث اقدموا على اطلاق النار باتجاه الفان. نتج عنه إصابة المدعو و. م. في رجله ما استدعى نقله الى المستشفى للمعالجة.تبين أنه مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم اسلحة. وبنتيجة المتابعة تبين أن و. وأثناء قيامه بتلقيم مسدسه انطلق منه عيار ناري ادى الى إصابته برجله وليس هناك اي اشكال.