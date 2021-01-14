لبنان

توقيف مروج عملة مزيفة في الروضة

Lebanon 24
14-01-2021 | 15:30
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أوقفت احدى دوريات شعبة المعلومات في الروضة - شتورا المدعو ح. ك. سوري الجنسية وضبط بحوزته أوراق نقدية من فئة "الخمسين دولار اميركي" مزيفة حيث يقوم بترويجها في المحلة. سلم مع المضبوطات الى مخفر المصنع لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
 
 
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شتورا

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