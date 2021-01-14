لبنان

بري بحث مع زوار عين التينة في الاوضاع العامة وجلسة الغد

Lebanon 24
14-01-2021 | 15:32
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الامين العام لحزب الطاشناق رئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان. وبحث معه في الاوضاع العامة وآخر المستجدات علىالساحة المحلية.

بقرادونيان
بعد اللقاء قال بقرادونيان : "إن الجمود السياسي العام والمأساة الاجتماعية والاقتصادية وتراكم المصاعب والمصائب دائما الرئيس بري هو المقصد الاساسي، لكن بكل أسف وعلى الرغم من عادة دولة الرئيس، اليوم لا يمكن الكلام عن التفاؤل ، لكن يمكن الكلام عن الارادة كي نستطيع ان نواجه الازمات وأهم نقطة في ذلك هي الدعوة الى مراجعة المواقف من اجل الاهتمام بقضايا الناس خاصة التوجه للنظر نحو مستقبل البلد. الجميع يعرف إننا لسنا على شفير الهاوية انما اصبحنا في الهاوية والانهيار الشامل. واعتقد أن الوقت هو لعودة الجميع الى ضمائرهم ومراجعة الحسابات ووضع مصلحة البلد ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار من كل الجهات. اليوم ليس وقت المصالح السياسية أو الارباح الآنية، لاننا اذا ما خسرنا الوطن نكون قد خسرنا المواطن واذا ما خسرنا المواطن لا أنا ولا أحد غيري يمكن له ان يتحدث عن مستقبل البلد".

أضاف : نحن نريد بلدا كي نستطيع ان نحكم وليس المطلوب ان نحكم من أجل استكمال عملية انهيار البلد، من هنا نحن في حزب الطاشناق وككتلة نواب الارمن ندعو كافة الاطراف ولو الى دقيقة واحدة للعودة الى الضمائر من اجل الشعب، من أجل اولادنا وأحفادنا والتفكير بمستقبل لبنان الذي هو بيد اولادنا وشبابنا الذين ما زالوا متأملين بالوطن. لكن نحن نتحمل المسؤولية في المرتبة الاولى في الكفاح والنضال من أجل المحافظة على لبنان الذي يحتاج الى الايادي كافة وتنحية كل الخلافات السياسية جانبا والبدء بالحديث عن قيامة وانقاذ البلد".

الفرزلي
كما استقبل الرئيس بري نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي قال بعد اللقاء:
"كانت مناسبة لمقاربة كل العناوين المطروحة التشريعية منها وازمة البلد القائمة والقضايا المتعلقة بمصالح البلاد العليا. دولة الرئيس بري كالعادة نقف على رأيه السديد والذي يصيب دائما في هذه الشؤون وخاصة الشأن التشريعي حيث اخذنا توجيهاته بالقوانين التي من المطلوب ان يصار تصديقها فضلا عن الاجتماعات التي ستحصل على الرغم من فترة حظر التجوال المفروضة للاسباب الصحية المعلومة اضافة الى ضرورة بذل كل جهد ممكن من أجل اخراج البلد من الازمة التي يتخبط فيها وخاصة الازمة الحكومية التي لنا مصلحة عليا كي يصار الى تأليف حكومة في اقرب وقت ممكن".

واشار الفرزلي الى انه "سيصار في جلسة مجلس النواب يوم غد الى التصديق على اقتراح قانون بتمديد المهلة واعطاء الفرصة للمعنيين والمكلفين بالتصريح عن الذمة المالية ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها".

وبعد الظهر استقبل الرئيس بري المطران بولس مطر.


برقية الى الجبالي
على صعيد أخر،أبرق الرئيس بري الى نظيره المصري المستشار حنفي الجبالي لمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب في جمهورية مصر العربية.
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