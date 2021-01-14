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لبنان
مجهولون سرقوا خطوط التوتر العالي من على أعمدتها في عكار
Lebanon 24
14-01-2021
|
16:26
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أقدم مجهولون على سرقة خطوط التوتر العالي من على أعمدة الكهرباء في خراج بلدة عين الذهب، بطول 700متر تقريبا، الامر الذي تسبب بانقطاع الكهرباء عن نحو 75 في المئة من منازل البلدة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وقام فريق من مؤسسة كهرباء لبنان بمعاينة مكان السرقة، تمهيدا لاعادة مد وتركيب أسلاك بديلة عن تلك المسروقة واعادة التيار الى منازل البلدة.
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