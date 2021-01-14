محفوض: بعض قادة المسيحيين هم سبب هجرتهم

غرد رئيس حزب "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض عبر حسابه على تويتر: "توضيحا وتصحيحا لما نشرته لوفيغارو الفرنسية عن تقلص عدد مسيحيي لبنان كما فعل مسيحيو العراق وسوريا، عازية السبب للغرق بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية حيث يخشى هؤلاء مستقبل أكثر سوادا فيجدون في الهجرة ملاذهم.. الصحيح أن بعض قادة المسيحيين في لبنان أكثر من تسبب بهجرتهم وتهشيلهم وتطفيشهم".