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لبنان
إصابة طبيب لبناني بكورونا.. ووضعه حرج!
Lebanon 24
14-01-2021
|
17:24
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علم موقع "لبنان 24" أن أحد الأطباء في قضاء جبيل أصيب بڤيروس كورونا ووضعه حرج وهو يعالج في مستشفى مار يوسف-الدورة.
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