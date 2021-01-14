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لبنان
قبلان: للاسراع بتشكيل حكومة انقاذية
Lebanon 24
14-01-2021
|
17:45
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أكد رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان في بيان، أن "الأعداد الكبيرة من الإصابات والوفيات من جراء جائحة كورونا تبعث على الخوف والقلق وتنذر بكارثة كبرى إذا خرجت الأمور عن السيطرة"، وقال: "لذلك، نطالب حكومة تصريف الأعمال بالتشدد في خطتها الإنقاذية في مواجهة الجائحة وتفعيل التعاون بين وزاراتها وأجهزتها لدرء الخطر حفظا للوطن وشعبه".
وناشد "اللبنانيين والمقيمين والوافدين أن يتعظوا مما أصاب دولا كثيرة أنهكها الوباء وأزهق أرواح الآلاف من أبنائها وكبدها خسائر فادحة، فيتقوا الله في أنفسهم ووطنهم وأهلهم، ويتعاطوا بجدية ومسؤولية مع الإجراءات الرسمية ويلتزموا التعليمات والتوجيهات الطبية للحد من تفشي الوباء، فلا يجوز الاستهتار بأرواح الناس، لا سيما أن تعريض المواطنين لخطر الإصابة بهذا الوباء محرم شرعا".
وطالب "اللبنانيين بالتكافل الاجتماعي والتضامن الوطني في هذه الظروف الصعبة، وعلى السياسيين الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية تجنب البلد المزيد من الأزمات والنكبات وتخرجه من النفق المظلم بفعل المناكفات والفساد والكيديات"، داعيا المؤمنين إلى "التمسك بتعاليم الدين والتضرع إلى الباري عز وجل أن يحفظهم ويمن على المرضى بالشفاء ويكشف السوء والضر عن شعوبنا ويجنب بلادنا البلاء والوباء".
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