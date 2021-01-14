المكتب التربوي في المرده: لاقرار قانون احتساب ساعات المتعاقدين

تمنى المكتب التربوي في "المرده" في بيان، "اقرار مشروع القانون الرامي الى احتساب ساعات المتعاقدين في ظل جائحة كورونا بحسب الساعات المنصوص عليها في عقود العمل".

وامل المكتب من "النواب في جلسة الغد التصويت على اقتراح القانون هذا دعما للاساتذة المتعاقدين وحفاظا عليهم وعلى عائلاتهم وعلى القطاع التربوي، في ظل هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها ودعما لهم في مسيرتهم نحو التثبيت".