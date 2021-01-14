بالأسماء.. إليكم التشكيلات الجديدة لفروع جهاز الأمن العام

صدرت التشكيلات الجديدة لفروع جهاز الامن العام اللبناني وفيما يلي أسماء الضباط المعينين والمناقلات الجديدة:

- العميد جوزيف توميه يشغل حالياً رئيس مكتب التخطيط والتطوير، وضع بتصرف المدير العام

- العميد الركن محمد مقلد، يشغل حالياً رئيس دائرة مكتب شؤون المعلومات في دائرة الامن لقومي، ليصبح رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات والاجانب

- العميد الركن وليد عون، يشغل حالياً رئيس دائرة مطار رفيق الحريري الدولي، ليصبح رئيس مكتب التخطيط والتطوير

- العميد يوسف المدور، يشغل حالياً رئيس دائرة مكتب شؤون المعلومات في دائرة التحليل، ليصبح رئيس المكتب عينه

- العميد جوني القس حنا الصيصة (عميد اداري) يشغل حالياً رئيس دائرة مكتب شؤون المعلومات في دائرة الاستقصاء والمندوبين، ليصبح رئيس دائرة مطار رفيق الحريري الدولي

- العميد فوزي شمعون، يشغل حالياً منصب رئيس دائرة مكتب شؤون المعلومات في دائرة الرصد والتدخل، ليصبح رئيس دائرة مكتب شؤون المعلومات دائرة التحليل

- العقيد خطار ناصر الدين، يشغل حالياً رئيس شعبة الشمال في مكتب شؤون المعلومات دائرة الامن القومي، ليصبح رئيس دائرة مكتب شؤون المعلومات دائرة الامن القومي

- المقدم فرنسوا الاسمرن يشغل حالياً مسير اعمال مكتب شؤون الجنسية والجوزازات والاجانب ورئيس دائرة الفنانين، ليصبح رئيس دائرة مكتب الدائرة عينها

- المقدم الركن طارق الضيقة، يشغل حالياً رئيس شعبة الاستقصاء الثالثة في مكتب شؤون المعلومات في دائرة الاستقصاء والمندوبين، ليصبح رئيس شعبة الاحزاب والشؤون الامنية ومسير اعمال شعبة تجنيد وادارة المصادر في مكتب شؤون المعلومات دائرة الامن القومي

- المقدم باسل الحركة، يشغل حالياً منصب رئيس شعبة التحقيق المسلكي في مكتب شؤون المعلومات دائرة الامن المسلكي، ليصبح رئيس شعبة الشمال في مكتب شؤون المعلومات في دائرة الامن القومي

- الرائد المهندس ميشال مراد، رئيس شعبة المندوبين في مكتب شؤون المعلومات (دائرة الاستقصاء والمندوبين) بدلاً من رئيس الدائرة عينها

- الرائد جورج موسى، رئيس شعبة الامن والعمليات في مكتب شؤون المعلومات دائرة الرصد والتدخل بدلا من رئيس الدائرة عينها

- الرائد علي اسماعيل المولى، رئيس شعبة الاستقصاء الرابعة في مكتب شؤون المعلومات في دائرة الاستقصاء والمندوبين بدلا من رئيس شعبة الاستقصاء الثالثة

- الرائد احمد سلامة، رئيس شعبة النظارة في مكتب شؤون العمليات دائرة التحقيق والاجراء بدلا من رئيس شعبة التحقيق المسلكي في مكتب شؤون المعلومات ندائرة الامن المسلكي

- الرائد علي شحادي، رئيس مركز دائرة بعلبك الهرمل (مركز النبي شيت) بدلا رئيس شعبة امانة السر في دائرة البقاع (مركز المصنع)

- الرائد حسن سرحان، رئيس شعبة الاحزاب والشؤون الامنية ومسير اعمال شعبة تجنيد وادارة المصادر في مكتب شؤون المعلومات (دائرة الامن القومي)، بدلا من رئيس شعبة الاستقصاء الرابعة في مكتب شؤون المعلومات (دائرة الاستقصاء والمندوبين)

- النقيب غسان ابو حمدان، رئيس شعبة امانة السر في دائرة البقاع(مركز المصنع) بدلا من رئيس مركز دائرة بعلبك الهرمل (مركز النبي الشيت)

- الملازم اول جاد مطر، في شعبة النظارة في مكتب شؤون العمليات دائرة التحقيق والاجراء، بدلا من مسير اعمال شعبة النظارة في مكتب شؤون العمليات دائرة التحقيق والاجراء