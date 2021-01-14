رسالة من "قوى الأمن" إلى اللبنانيين.. هذا ما أعلنته

نشرت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "تويتر" مقطع فيديو يوثق مشاهد من مناطق مختلفة خلال الاقفال التام، وأرفقته بتعليق جاء فيه: "الالتزام كان واضحاً في طرابلس وصور كباقي المناطق اللبنانية. في نهاية المطاف يبقى وعي المواطنين ومسؤوليتهم هو العامل الجوهري لتخطي هذه المحنة والحفاظ على سلامتهم وسلامة مَن يُحبون".

الالتزام كان واضحاً في طرابلس وصور كباقي المناطق اللبنانية. في نهاية المطاف يبقى وعي المواطنين ومسؤليتهم هو العامل الجوهري لتخطي هذه المحنة والحفاظ على سلامتهم وسلامة مَن يُحبون. #التزامك_أمانك #قوى_الامن pic.twitter.com/Nu4UBSdhWA — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 14, 2021