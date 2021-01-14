فريق قضائي فرنسي استجوب زياد تقي الدين

خضع رجل الأعمال اللبناني - الفرنسي زياد تقي الدين، لجلسة استجواب من قبل ثلاثة قضاة فرنسيين حضروا الى لبنان لهذه المهمة، وذلك في القضية الملاحق بها أمام القضاء الفرنسي المتعلقة بتمويل حملة انتخاب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، بأموال نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وعقدت الجلسة في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، بحضور المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الذي جرى الاستجواب باشرافه كونه مولجا تنفيذ الاستنابة القضائية الفرنسية، وبحضور وكيل تقي الدين المحامي شريف الحسيني.