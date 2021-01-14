لبنان

مساعدة مالية طارئة من جنبلاط لإقليم الخروب لتعزيز قدرات مواجهة "كورونا"

Lebanon 24
14-01-2021 | 19:18
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 أعلن عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله في تصريح، عن "مساعدة مالية طارئة من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، إلى منطقة إقليم الخروب، من أجل تعزيز قدرات ومهام مواجهة جائحة كورونا، في ظل ازدياد الإصابات في قرى ساحل الشوف".
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تيمور جنبلاط

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