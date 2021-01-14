مساعدة مالية طارئة من جنبلاط لإقليم الخروب لتعزيز قدرات مواجهة "كورونا"

أعلن عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله في تصريح، عن "مساعدة مالية طارئة من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، إلى منطقة إقليم الخروب، من أجل تعزيز قدرات ومهام مواجهة جائحة كورونا، في ظل ازدياد الإصابات في قرى ساحل الشوف".

