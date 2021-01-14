حراك المتعاقدين: فك الاضراب غداً بعد اقرار القانون ساعاتتنا كاملة

أكد "حراك المتعاقدين" في بيان، أن "إقرار اقتراح قانون احتساب ساعات المتعاقدين كاملة العقد غدا الجمعة، سوف يقابله وقف الاضراب في كافة مدارس وثانويات لبنان".

ودعا منسق الحراك حمزة منصور "جميع المتعاقدين الى التهيؤ بعد فك الاضراب غدا، للدخول في معركة اجتراح قانون عادل يرمي الى تثبيت جميع المتعاقدين والاجرائي والمستعان من خلال آلية عمل متصفة وعلمية".