أم تناشد رؤية رضيعتها.. وجو معلوف يتحرك (فيديو)

بعد أن انتشر فيديو لسيدة تقول إن زوجها سرق رضيعتها التي تبلغ من العمر 15 يوماً، وتناشد توصيل صوتها الى المحكمة الجعفرية في بعلبك لإصدار قرار لرؤية إبنتها، قام الإعلامي جو معلوف بمتابعة القضية.

وفي هذا الصدد، كتب الإعلامي معلوف: "تحركت وابلغت النائب العام في البقاع القاضي منيف بركات بعد أن حاولت الام اللجوء للقوى الأمنية ليلاَ دون نتيجة. سأتابع هذه القضية مع المعنيين لعودة فلذة كبدها اليها".

وفي تطورات القضية، كشف جو معلوف منذ قليل كاتباً عبر حسابه: "أبلغني القاضي منيف بركات أن القوى الأمنية حققت في القضية وأن الطفلة تعاني من التهابات بسبب الكلاب الموجودة في البيت وقد تعهد الوالد بالسماح للأم برؤية ابنتها في المستشفى لحين تحسن حالتها وقد تحرك رئيس المحكمة الشرعية في البقاع الآن كونها الجهة المخولة ببت القضية بعد خروج الطفلة".