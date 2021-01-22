لبنان

مزاعم إسرائيلية: إسقاط "مسيّرة" اخترقت الحدود من جهة لبنان

Lebanon 24
22-01-2021 | 16:32
A-
A+
Doc-P-786780-637469299935879045.jpg
Doc-P-786780-637469299935879045.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زعم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أنّه أسقط طائرة "مسيّرة" اخترقت الحدود من جهة لبنان.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن القوت الإسرائيلية "أسقطت طائرة مسيرة اخترقت الحدود السيادية من لبنان، قبل قليل، بعد أن تم رصدها وتعقبها طيلة الحادث". 
 
وأشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة بلاده". وهو ما أكدته وزارة الدفاع على حسابها الرسمي على "تويتر"، أيضاً.
 
 
 
ومن جانبها، أوضحت "القناة 13" العبرية، أن سلاح الدفاع الجوي الإسرائيلي أو المراقبة الجوية رصدت طائرة مسيّرة دخالت الأجواء الإسرائيلية إلى داخل منطقة الجليل بمسافة حوالي 150 متراً، وهبطت في كيبوتس "حانيتا"، وأنّ تلك القوات تمكنت من إسقاطها. بدون ذكر تفاصيل أخرى.
 
 
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:02 | 2021-01-22
17:56 | 2021-01-22
16:38 | 2021-01-22
16:21 | 2021-01-22
16:15 | 2021-01-22
15:36 | 2021-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website