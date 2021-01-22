مزاعم إسرائيلية: إسقاط "مسيّرة" اخترقت الحدود من جهة لبنان

زعم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أنّه أسقط طائرة "مسيّرة" اخترقت الحدود من جهة لبنان.



ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن القوت الإسرائيلية "أسقطت طائرة مسيرة اخترقت الحدود السيادية من لبنان، قبل قليل، بعد أن تم رصدها وتعقبها طيلة الحادث".

وأشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة بلاده". وهو ما أكدته وزارة الدفاع على حسابها الرسمي على "تويتر"، أيضاً.

#عاجل قوات جيش الدفاع تسقط مسيرة اخترقت الحدود السيادية من #لبنان، قبل قليل، بعد أن تم رصدها وتعقبها طيلة الحادث. جيش الدفاع سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة #إسرائيل pic.twitter.com/e8kCLEO1rW — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 22, 2021

Our troops downed a drone that crossed from Lebanon into Israeli airspace earlier today. The drone was monitored by our troops throughout the incident.



We will continue to operate in order to prevent any attempt to violate Israeli sovereignty. pic.twitter.com/ZSJiJlDHEv — Israel Defense Forces (@IDF) January 22, 2021

ومن جانبها، أوضحت "القناة 13" العبرية، أن سلاح الدفاع الجوي الإسرائيلي أو المراقبة الجوية رصدت طائرة مسيّرة دخالت الأجواء الإسرائيلية إلى داخل منطقة الجليل بمسافة حوالي 150 متراً، وهبطت في كيبوتس "حانيتا"، وأنّ تلك القوات تمكنت من إسقاطها. بدون ذكر تفاصيل أخرى.