لبنان

طبيب الطفلة ألكسندرا نجار يتذكّرها بعيدها الرابع.. ورسالة أثّرت بالآلاف (صورة)

Lebanon 24
27-01-2021 | 11:31
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على حسابه على "تويتر"، شارك الطبيب اللبناني فريد بطيش متابعيه بتغريدة مؤثرة كتبها لمناسبة عيد الطفلة ألكسندرا نجار الرابع. 
وتوجه بطيش لنجار التي استشهدت في انفجار المرفأ: "ما زلت عاجزاً عن نسيانك 
ما زلت عاجزاً عن مسامحة نفسي لأنني لم أحاول أكثر لإنقاذك
عيد ميلاد سعيد ألكسو. كنت ستبلغين عامك الرابع اليوم". وأرفق بطيش تغريدته بوسوم "لبنان" و"4 آب" و"ضحايا" و"انفجار بيروت".
 
ونالت تغريدة بطيش هذه إعجاب ما يزيد عن 3 آلاف شخص على "تويتر". في حين أعاد 515 شخصاً تغريدها. 
 
يُذكر أنّه سبق لبطيش أن أجرى مقابلة عقب انفجار 4 آب، قال فيها إنّ "إنفجار مرفأ بيروت أشبه بفيلم رعب"، مشيراً إلى أن عمره 29 سنة ولم يتخيل أن يعيش مثل هذه التجربة.
ومن داخل غرفة العمليات في مستشفى "أوتيل ديو" في بيروت، قال بطيش إن انفجار مرفأ بيروت لا يوصف، وانه عاجز عن وصفه، مشبهاً ما جرى بأنه فلم رعب وبأجواء الحرب.
وأضاف أنه كان يجب أن يسيطر على أعصابه لمتابعة الحالات والإصابات في المستشفى جراء الانفجار، مشيراً إلى أنه كان من الصعب السيطرة على الوضع، خصوصاً أن الانفجار جاء في وقت يتفشى فيه فيروس كورونا.
 
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