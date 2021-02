الجمارك يحبط عملية تهريب حبوب الكبتاغون في مرفأ بيروت

تمكنت الجمارك اللبنانية في مرفأ بيروت من إحباط عملية تهريب لملايين حبوب الكبتاغون من لبنان الى اليونان ودول الخليج، حسبما أفادت الـLBCI. كما أوقفت على الاثر ثلاثة من أصحاب البضاعة، أحدهم يدعى علي. س. View this post on Instagram A post shared by موقع أخبار بيرو